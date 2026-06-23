La impotencia con vecinos okupas y narcos

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El casco antiguo de León se ha convertido en algo así como un parque temático del ocio. En todas sus vertientes. Tiene unos visitantes razonablemente homologables que acuden por las tardes, especialmente los sábados, a disfrutar de la hostelería. También hay un creciente volumen de turistas y peregrinos que se hacen presentes todos los días de la semana. Y con la llegada de la noche, acuden otros usuarios un poco más polémicos y molestos, miles de jóvenes que recorren los locales de ocio. Pero hay un submundo que es el que hace más imposible la vida en el viejo León. Son los okupas, vendedores de drogas, paseantes armados incluso con machetes... parece lógico que se exijan soluciones. Y a ser posibles urgentes.