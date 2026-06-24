Un leonesismo inteligente

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La superstición es la religión en tiempos sin religión, su versión pop. En esos siglos romanos que Flaubert definió como aquellos en que habían muerto los dioses paganos y aún no había nacido el dios cristiano, enunciado que luego propagó Marguerite Yourcenar en sus Memorias de Adriano, triunfaron la magia y la adivinación, la credulidad en innúmeras variantes: los hombres se agarraron a la fe del clavo ardiendo, la lectura de los intestinos de un herbívoro rumiante o el vuelo torcido de las aves. La necesidad de desentrañar en lo posible el porvenir, de anticiparse a los hechos cuando aún no están cocidos, parece ser una característica esencial de lo humano. Nuestro afán de saber, ese proyectarse sin miramientos hacia delante, dio lugar tanto a la física como a la astrología, a la estadística como a la magia, a la medicina como a la homeopatía. Y, de paso, la curiosidad nos hizo vulnerables al engaño y el timo, porque todos albergamos esa pulsión de intentar adelantarnos a lo que va a ocurrir. Cálculos y previsiones de futuro hicieron que en esa batalla desigual entre el mono vestido y el tigre dientes de sable fuera el dientes de sable el que se extinguiera.

Karl Popper consideraba que lo conspiranoico —que aún no se llamaba así— era «un resultado típico de la secularización de la superstición religiosa». Sin entrar en que superstición y religión para muchos no son lo mismo, aunque tengan concomitancias, creo que su afirmación se entiende. En el paso de lo religioso a lo civil, se quedan enganchadas formas de pensamiento por el camino, pero lo importante, más que la preservación de la originaria fe y sus antiguos ritos, es la transmisión del dogma. Lo vemos con la aspiración leonesista que durante cuarenta años ha estado en las catacumbas y ahora aflora a la superficie para expandirse bajo otra forma, más acorde con las «creencias» del siglo. «Es la economía», como dijo Bill Clinton, subrayándolo con un «idiota», lo único capaz de decantar la balanza en un marco poscapitalista. Un leonesismo inteligente, «smart», libre del influjo de falsos visionarios, pitonisas descarriadas e historiadores fules. Y eso, que conste, no quita ni un ápice de mérito a la gente que se ha pasado cerca de veinte años clamando en el desierto por la autonomía de la región leonesa.