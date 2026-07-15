Esto no pasaba con Italia

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Disparó Tardelli y se levantó del asiento hasta Sandro Pertini. Cómo no se iba a dar por aludido el viejo mullidor de la democracia cristiana, un poco confuso aquel día después de que Calvo Sotelo le confesara el españicidio del 82, que iba a convocar elecciones en octubre a pesar de tener la certeza de perderlas. España jamás ocultó nunca su interés por adoptar maneras de italianos; se puso a copiar la fórmula de Lippi y acabó por importar la de Betino Craxi. Más de una generación de compatriotas creció en los bares entre el desconsuelo por los fracasos que resolvían la ilusión con la furia. Si fuéramos Italia, idealizábamos cada cuatro años en torno a la azzurra, con esa prestancia que camina de la mano del azul, el azul elegante que sacó del prét a porter Diadora, la libreta de Enzo Bearzot, la instrucción legionaria de Trapatoni, la coleta de Baggio; lo que supo por viejo Dino Zoff, lo que paró por zorro Buffon; el carril del lateral izquierdo que transformó Maldini en autopista a la fama y pasarela a la moda; si hubiéramos sido Italia, vender coches para ganar carreras, en plan Enzo Ferrari, nos habríamos ahorrado la gran depresión que nos persiguió por la década de los 80, y la falta de respeto de Sándor Puhl en 1994. Si fuéramos Italia, un modista de alta costura español le hubiera dado el tajo y el pespunte a la Alemania chovinista del 2006 en vez de Fabio Grosso, en aquel remate de fin de ciclo y la celebración que emprendió en tributo a Tardelli, mientras zingaba la cabeza de lado a lado, alocado, en el repique que levanta a los dioses en el Olimpo. Cómo no se iba a levantar Sandro Pertini en el palco de aquel Chamartín listo para rendir honores a Uli el Tanque Stielike, otro alemán que logró masajear el balón con tacto de valquiria. Si fuéramos Italia, mascullamos tantos años como país acostumbrado a caer en el descansillo de octavos, mientras practicábamos vocabulario para completar los crucigramas de la Gazzetta dello Sport: rossonero, bianconero, nerazzurri. Daba igual. Italia vendía pasajes al paraíso sin viaje de vuelta cada vez que asomaba por un Mundial. Parece indiscutible que con Italia en danza, nada de lo que sucedió hasta anoche hubiera ocurrido así.