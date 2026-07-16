Un oasis natural en el que no habrá móviles

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Poco a poco se van implantando medidas para controlar el acceso de los menores a los móviles. La preocupación tras años se alertas de los expertos se ha hecho real en la sociedad. Por eso, hay países que incluso plantean prohibiciones, por ejemplo, en el acceso a redes sociales. En muchas actividades infantiles, como pueden ser los campamentos, se limita al máximo el uso de dispositivos tecnológicos. Como ya ocurre en los colegios e institutos. Por eso, no debe sorprender la iniciativa del Coto Escolar de León que frenará el uso de teléfonos por los niños. Al Coto, todo un lujo para los chavales, se va a otras cosas muy distintas... e infinitamente más interesantes.