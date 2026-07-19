La Ruta de la Plata se reivindica

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La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, a la que pertenecen los municipios de León y La Bañeza, ha defendido este viernes su historia anterior al del camino a Santiago de la Vía de la Plata y han advertido de que identificar el recorrido únicamente como ruta jacobea supone «desvirtual la identidad de este itinerario histórico». El próximo año se cumple el trigésimo aniversario de la constitución de la Red de Cooperación y ya se han aprobado las acciones promocionales que se desarrollarán con motivo de una efeméride que quieren que sirva para poner en valor el trabajo de estas tres décadas y reforzar el posicionamiento de la Ruta Vía de la Plata como «uno de los grandes itinerarios culturales de España y Europa».