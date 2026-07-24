TVE busca facturar con las joyas de ZP

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Ayer fue un día extraño. Que la televisión pública pagada por todos facilite su valioso tiempo a un imputado para que dé explicaciones resulta cuestionable. Pero como se trata de un afín al Gobierno, el expresidente leonés José Luis Rodríguez Zapatero recibió ese tesoro. Al final todo fue un derroche, porque no facilitó las explicaciones deseadas. Ni siquiera sobre las famosas joyas. Pero hubo quién intentó hacer caja sobre el asunto. El ente público RTVE difundió un comunicado con la factura por usar fotos de la entrevista en otros medios de comunicación: 450€+200 (gastos técnicos). Tal cual. Toda una alhaja para la historia de nuestra Democracia...