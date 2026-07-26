Los incendios también matan con su aire

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El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe Recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales 2026, en el que alerta de la elevada toxicidad de las partículas PM2,5 generadas por el humo y de sus efectos respiratorios, cardiovasculares y neurológicos. Según el informe, las partículas finas de los fuegos pueden presentar una toxicidad superior a la de otras fuentes de contaminación, como el tráfico rodado, por su composición química y su elevado potencial oxidativo. El estudio alerta que los pequeños incrementos en la concentración de estas partículas se asocian con un aumento de la mortalidad general del 0,7%, porcentaje que alcanza el 1,3% en el caso de las enfermedades respiratorias.