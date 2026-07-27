Nadie debería robar entre las cenizas

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Mientras los incendios arrasan la sierra oeste de Madrid y Ávila, y miles de personas han tenido que abandonar sus casas con lo puesto, hay quienes aprovechan el dolor y la desolación para saquear. Por eso la Guardia Civil se ve obligada a reforzar la vigilancia en los pueblos evacuados: para impedir robos, saqueos y retornos no autorizados. Más de mil agentes, vehículos y helicópteros están desplegados no solo para proteger vidas y ayudar a extinguir el fuego, sino también para custodiar lo que queda de los hogares de quienes ya lo han perdido casi todo. Eso no debería ocurrir. En medio de una emergencia, la solidaridad debería ser norma.