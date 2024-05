cartas al director

Creado: Actualizado:

Hematología del Hospital de León

U nos análisis donde aparecen ciertos parámetros que dan a entender que algo no está correcto me llevan al servicio de Hematología. Primera consulta con el Dr. Escalante: me comenta con total claridad las pruebas a realizar y el posterior tratamiento, con un trato claro y directo y lo importante muy humano. Un trato que continúa con el ingreso en planta, un mes muy duro, pero con profesionales como Dr. De Las Heras, Ballina, Padilla, Ramos, Vidal. Enfermeros como Conchi, Carlos, Almudena. Auxiliares, personal de limpieza, no tengo espacio para todos los nombres, todos ellos componen un equipo donde lo más importante es que el enfermo reciba la máxima atención, con una amabilidad y gestos de apoyo que son de agradecer. Por ello, muchas gracias de corazón.

No quiero acabar este agradecimiento sin pedir a la clase política que tengan en cuenta a estos profesionales y no escamoteen sus condiciones laborables y económicas.