cartas al director

c Antonio Arias Terrado titula su carta ‘El Bierzo y Laciana, el culo del mundo’: «Solo basta con ver cómo responden algunas instrucciones públicas ante los problemas de las infraestructuras básicas en nuestras comarcas. Ya no hablo de la Sanidad, con las continuas protestas sobre su falta de personal y medios. Como, en Laciana, los médicos de familia optan por otros destinos debido a la falta de incentivos para quedarse, por ejemplo.

Ni tampoco de la falta de cobertura de móvil y TV en algunas poblaciones, o su mala calidad. Ya no hablo de la falta de incentivos para que la juventud se quede en los pueblos y así permitiendo la despoblación y como consecuencia, cierre de centros médicos, bancos y cajas que se van, colegios con los pocos niños, en su mayoría desplazados, sin cajeros automáticos, lo que supone que la gente mayor tenga que desplazarse ya que la banca online no está hecha para esas edades, pequeños negocios cerrados... etc.

Pues tampoco voy hablar, para más inri, del tema carreteras. Resulta que una cosa tan primordial para la comunicación como son las carreteras también están abandonadas cuando surgen problemas. La única vía que une El Bierzo con Asturias la tenemos cortada desde hace medio mes, un problema que se pudo resolver antes y que ha tenido alguna víctima, y que la burocracia y la poca voluntad de solucionar el problema hace que sea un caos al tener que desplazarse por una carretera sinuosa o hacer un recorrido mucho más largo con el trastorno que eso conlleva.

En la vía alternativa el tramo de Tombrio de Arriba a Fresnedo, que son seis kilómetros, no está para un tráfico intenso ya que tiene muchas curvas y badenes. Encima resulta que, por lo que se ve, no corre mucha prisa. Este problema si dependiera de Victorino Alonso en menos de 15 días estaba hecho. Sí esto pasa en Boecillo no hablaríamos de lo mismo. Por cierto, tampoco voy hablar de otra vía que une El Bierzo con Asturias como es la de Valdeprado a Cerredo que recortaría media hora de Ponferrada a Cangas de Narcea. Veo, solo es una opinión, que la regla de tres funciona. A mayor despoblación menos votos y como resultado menos interés.

Por último, dije que no iba a hablar porque quién debería escuchar no lo va hacer. Es triste ver cómo unas comarcas que han aportado mucho para que otras pudieran subsistir ahora estén abandonadas».

