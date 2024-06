cartas al director

Creado: Actualizado:

c Rafa Sancho Zamorano titula su carta ‘Estudiantes’: «No confundir a los estudiantes con los que sólo estudian un día antes. Estos últimos —salvo excepciones— no cumplirán sus propósitos académicos (aunque algunos llegarán lejos falsificando su titulación). Creo que todas las protestas universitarias siempre tienen razón. Basta fijarse en cómo va el mundo: fascismo resucitado, guerras-negocio, cambio climático, totalitarismo, intolerancia, usura, codicia, políticos ‘bocachanclas’… Por suerte, resurgen movimientos de jóvenes en todo el mundo que nos indican la buena dirección. Pero cuando los estudiantes van cumpliendo años, llegan otras prioridades y muchos van girando hacia el conservadurismo neoliberal. Entonces ya no pisan la calle para manifestarse, (eso pasa a ser de progres y ‘perroflautas’). ¡Miento! A falta de ideas (como siempre a rebufo), copian las de sus adversarios (enemigos según ellos) y ahora toman las calles día sí, día también; son equidistantes del pueblo, pero se hacen llamar ‘Popular’. Espero que con los años la historia ponga a todos en su sitio y diga: Palestina se liberó tarde, después de ser masacrada por Israel, el país inventado en 1948 para acoger a judíos supervivientes del exterminio nazi de Hitler: un ególatra parecido a Milei, Trump, Putin, Bolsonaro, Maduro, Meloni…, que llegaron al poder en las urnas. ¿Por qué se inventó una ‘Tierra Prometida’ en Palestina (para los descendientes de los adoradores del becerro de oro) en medio de un polvorín con diferente religión? De vuelta clase, porque no hemos aprendido nada».

c Francisco Román critica las ‘900 terrazas’: «Se dice pronto... 900 terrazas de establecimientos hosteleros solo en León capital... Que barbaridad... El pasado 31 de mayo, y con dos años de retraso, se llevó al Pleno municipal la nueva Ordenanza de Terrazas que viene a sustituir la vigente de 2009. Mucho ha tardado nuestro Ayuntamiento en reaccionar a la excesiva y desordenada ocupación de los espacios públicos por parte de negocios particulares, sí, particulares, es como si una frutería ampliara su superficie sacando la fruta a la calle... ¿por qué no ? o el de la tienda de comestibles ponga un expositor con las ricas viandas leonesas... o el que vende zapatillas aproveche la acera... en definitiva, todos ellos solo buscan la obtención de un beneficio. Opino es muy necesaria esta nueva ordenanza que regule toda la normativa de las terrazas porque no puede ser que un bar coloque cuatro palés y una soga y se adueñe de un espacio público sin más. Lo que tenemos en León no son 900 terrazas hosteleras, son 800 corrales de ovejas y 100 terrazas más o menos decentes.

Vale que fuera una solución cuando llegó el covid, pero no ahora. No hay una sola ciudad europea con terrazas tan cutres y horrorosas como León. Es que no son terrazas... Son un insulto a León y a los leoneses. Y cuando entre en vigor la nueva ordenanza, el Ayuntamiento vigile que se cumpla, al igual que ya es obligatorio por ley que todas las terrazas deben tener un seguro que cubra los posibles accidentes o daños que pudieran causarse a los usuarios de las mismas y que los bares, que también es ya obligatorio, expongan en lugar visible los precios de los servicios que presten, tanto en barra como en mesa o en terraza si fueran diferentes,circunstancia que hasta hoy, muy pocos establecimientos cumplen. En definitiva, un poco más de respeto y atención a los clientes, que lo merecemos y de paso mejorar la imagen de nuestra ciudad para toda la gente que nos visita».

¿Apoya la reforma de la ordenanza de las terrazas ideada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León?

SÍ 39%

NO 61%

Cree que el resultado de las Elecciones Europeas tendrá efectos directos en

el Gobierno central

o en las autonomías?