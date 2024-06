cartas al director

Creado: Actualizado:

c Luis Alberto Rodríguez Arroyo titula su carta ‘El ciudadano ya tiene quien le escriba’: «Al contrario de lo que le ocurría al coronel de García Márquez —deseoso de que alguien osara escribirle notificándole la resolución sobre su pensión como veterano de guerra— el ciudadano español actual ya tiene quien le escriba. Y no es un cualquiera, sino el mismísimo presidente del Gobierno. Así Pedro Sánchez, en la II Carta de La Moncloa a los Ciudadanos, vuelve a desesperarse ante la inquina de la extrema derecha y de los medios de comunicación adláteres que desean quebrarle. Y todo, no por los posibles delitos cometidos por su esposa —de la que se muestra profundamente enamorado como no podía ser de otra manera—, sino por las argucias políticas que aquéllos emplean —nunca imaginadas por él en beneficio propio— tras no aceptar el resultado de las urnas. Uno ha desarrollado temor ante el aviso de un nuevo mensaje en sus redes sociales, por si en lugar de un nuevo anuncio insignificante, es una nueva misiva del presidente enamorado. Nada tiene de malo que un representante público contacte con los ciudadanos, pero Pedro hágalo en unos términos más cultos. No emplee más la palabra ‘fango’, no brame por el boomerang que alguna vez lanzó y no desea que le devuelvan. Hay maneras de pensar y de escribir distintas. Opte por lo que tiene, una presidencia de cuatro años. Gestione eficaz y eficientemente y evite –usted también- meterse en aquellos polvos que traen estos lodos. Le irá bien en lo político y en el amor».

c Jesús Martínez Madrid escribe sobre ‘Marcando la X’: «Al marcar la casilla en favor de la Iglesia, ni Hacienda devuelve menos ni el contribuyente tampoco paga más en su Declaración. Además, marcar la X a favor de la Iglesia es compatible con marcar la otra casilla referente a otros fines de interés social. Es un pequeño, pero a la vez gran gesto, que no cuesta nada y que tiene un enorme valor para tantas personas que siguen necesitando ayuda y compañía, material y espiritual, y que se benefician año tras año de una ingente labor que nace del encuentro con Jesucristo, cuya fuerza y cuya luz perduran en el seno de la comunidad cristiana, a través de todas sus posibles deficiencias y flaquezas».

¿Cree que el resultado de las Elecciones Europeas tendrá efectos directos en el Gobierno central o en las autonomías?

SÍ 35%

NO 65%

Considera que está justificada la oposición vecinal al acogimiento temporal de refugiados en un hotel de Villarrodrigo?