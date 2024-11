Publicado por Javier Pereda Zapico León Verificado por Creado: Actualizado:

Carta a Seve Trapiello

Se despertó hoy la aurora echándote de menos y con sus más encendidas galas de rosas bermellones y carmines quiso recordarte, como ayer el atardecer que te arreboló su apoteósico homenaje, a ti que tantos días te sorprendieron ambos «a pie de obra» y te desvelaste por pintarlos, por darle cuerpo, textura, por traerlos vivos al cuadro con esa insinuada envoltura de colores que es pura atmosfera. Aun así, eras consciente que el color era limitado, y no te dolía que esa luz se te escapase al final, porque encontraste en la contemplación la forma de saborear su viveza, su plenitud. Pura sabiduría decantada en no pocos contratiempos. En afanes de belleza pasabas todo el día: tu pintar incansable con detalle y soltura, descansar en el huerto y las flores, atender los animales tuyos o ajenos (que el caballo de Pope se ha vuelto a enredar), contemplar, sentir y de ahí el saber. Las horas se te quedaban escasas, y aunque a veces te las distraíamos los que íbamos a disfrutarte la obra, y te sacábamos de zaguanes, de crepúsculos ajardinados, de frutas, ajimeces, tipografías, teléfonos de baquelita, de leontinas y relojes dorados que echabas a andar de nuevo y otros mil motivos que hiciste tuyos, tras limpiar con esmero los pinceles siempre nos regalabas un ratín con toda tu atención. ¡Ay! éramos tantos los que íbamos a casa-arte, la casa de Seve y Rosario, que nos acogía como brazos de madre, serena, coqueta, cultivada: la luz y las sombras justas; en cada lugar, por pequeño, algo bello o evocador; hasta la música de la radio siempre era acorde con tu estudio, y tan grato el estar que íbamos enredando una charla con otra en torno a un entusiasmo común. Y Rosario ¿una cervecina y picamos algo chavalines?, quién se resistía y las tantas… y volvíamos a casa por la Sobarriba estrellada, mejores, reconfortados, orgullosos de vuestra amistad. Viste pronto lo vacío de todo, la espuela de la vanidad, el torpe interés guiando las gentes, la sinrazón de las razones, cada uno con la suya, por eso tal vez te apartaste un poco y como eremita, a la belleza te dedicaste. Ya en nuestra primera charla hablaste de la brevedad y del olvido que nos espera y que somos como ciegos guiados por nuestras ansias, y que cada uno tiene ahí su lápida figurada que han de pisar un día, pronto o tarde, los desmemoriados. Memento mori, recuérdalo, y lo tenías muy presente y decías convencido que si el mundo lo supiera sería de otra manera. También sabías de lo vano de las ideas; que las palabras quieren y no pueden, limitan más que dicen y disfrazan lo que es de verdad con máscaras y suposiciones, por eso sonreías y guardabas silencio, ante las cuitas que salían de unos y otros, comprendías, asentías, como si todo eso lo hubieras ya vivido y superado. Habías comprendido ya esas lecciones y otras muchas, por eso tu bondad como el primero de tus dones. En la purísima luz de noviembre, esa que tanto pintaste, la que sazona de color tus queridos agavanzos y endrinas, nos has querido dar tu más asombrosa lección y te has ido despidiendo de la mejor manera de la vida y de todos los que inconsolables quedamos: «Gracias por venir»; «aquí, echando la mañana», sin darte ninguna importancia, agradecido a todos, agradeciendo todo, desapegándote de tanta belleza, tranquilo, dulcemente, de la forma más sabia que se pueda imaginarse, y dándonos el último e impagable ejemplo de maestría, de serenidad, de aceptación, de alegría, para que cunda en nosotros también esa última lección. Pedro dice que el hueco que dejas no habrá manera de llenarlo, que esa casa sin ti… cierto, roguemos para que el tiempo nos ayude y mientras volvamos a ese hondo con todo lo que nos diste, que fue tanto, pues la luz afanada de tu ventana nunca se apagará de nuestro recuerdo. Gracias por todo Seve.