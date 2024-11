Publicado por fernando cuesta garrido León Verificado por Creado: Actualizado:

La banca

Considerar que el negocio de la banca es una bicoca, como lo hace el Gobierno de la nación es un grave error. La presión fiscal y casi confiscatoria, a que se ven sometidos las entidades bancarias, en España, está frenando de una manera preocupante la concesión de créditos.

La prueba es clara. Por cada un euro que se ha recaudado por el último nuevo gravamen se han perdido 17 euros de crédito a empresas y familias. Además, desde la crisis bancaria de 2007-2008 los créditos han ido reduciéndose hasta llegar a un 36%.Desde el ejercicio 2007 hasta el pasado año, 2023, los puntos de atención u oficinas bancarias se han ido cerrando paulatinamente hasta llegar a clausurar un total de 27.850 oficinas. Un hecho que ha traducido en un adelgazamiento de las plantillas de la banca hasta alcanzar un retroceso de 114.00 empleados.Todo ello también en el ámbito social ha deteriorado aún más la vida de la España rural. Un deterioro que equivale a que muchos pueblos se hayan quedado sin cobertura de las entidades financiaras. Servicio que venían hasta hace muy poco prestando a las pequeñas poblaciones y que ahora a esos ciudadanos les va a ser muy difícil el poder acceder a la banca. Con un añadido en el ámbito del empleo. Se han perdido y se seguirán perdiendo empleo lo que significa un azote más a lo que se ha llamado la España vaciada. En los pueblos es donde se han perdido en realidad las oficinas bancarias y un servicio esencial.El cobrar impuestos y más impuestos a las empresas, como la banca delata, al Gobierno de este país, que carece de responsabilidad, además de ignorar lo que es el negocio de la banca y su significado, y por último no parce que son conscientes de que contribuyen, aún más si cabe, a la despoblación de medio rural, con este castigo hacia sus formas de vida.En España podemos presumir de unas entidades bancarias muy solventes a nivel mundial. Algo que parece no tener en cuenta el Gobierno. En el pasado ejercicio el 70% de los beneficios de la banca española procedieron de su actividad más allá de nuestras fronteras. Un hecho que debería tener en cuenta el ejecutivo al actuar. Si se aprieta mucho las deslocalizaciones pueden ser bastante lesivas para las arcas públicas. No “matemos a la gallina de los huevos de oro”. Recaudar hoy no es sinónimo de recaudar mañana.