Ausencia de la comarca de El Páramo Leonés

El martes 24 de diciembre me dirigí al estanco de la localidad de Santa María del Páramo a comprar este periódico, como hago regularmente todas las mañanas, con la ilusión añadida de contemplar el calendario que regalaban este día en el que, tal y como anuncian en su página web, se reproducen las imágenes de la «indumentaria tradicional más interesante de nuestra provincia». Mi sorpresa fue mayúscula cuando comprobé que no aparece imagen, mención o reseña alguna a la comarca de El Páramo Leonés. Por más vueltas que le doy no logró entender cuál es el motivo de tal ausencia, ¿tal vez un olvido?, ¿no encontraron un traje tradicional de nuestra comarca?, ¿lo que encontraron no se ajusta a lo que buscaban en cuanto a la «indumentaria tradicional más interesante de nuestra provincia»?

Es curioso que además este mismo día 24, en la sección de cultura del ejemplar de este Diario de León, figure una noticia cuyo titular y subtítulo rezan: «El Museo de las Tierras de León crece. Amplía su colección a 127 trajes con la incorporación de nueva indumentaria tradicional», y en el que posteriormente se dice: El centro museístico cuenta con una colección de 127 trajes de las comarcas de Cea–Campos, Tierras de Mansilla, Tierras de León, Páramo, Órbigo, Maragatería, Bierzo, Ancares, Cepeda, Jamuz, Valduerna y La Vega. En la publicación del año 2010 denominada «La indumentaria tradicional Leonesa», elaborada por el entonces llamado Museo Etnográfico Provincial de León, figura una ficha que se adjunta a este correo electrónico, en la que se reseña un traje festivo paramés de hombre y un vestido de gala de mujer paramesa con los diferentes detalles que los caracterizan. Curiosamente, esta publicación recoge doce comarcas, las mismas que podrían haberse incluido en su calendario, entre las que se encuentra con el número seis, El Páramo. Localizada en la mitad sur de la provincia de León, nuestra comarca de se encuentra perfectamente definida tradicionalmente por las vegas de los ríos Órbigo y la del Esla, motivo por el cual la comarca se inter­na algunos kilómetros en tierras zamoranas (aunque en esta provincia no se nombre como Páramo), concretamente hasta la confluencia de estos dos ríos un poco más allá de la localidad de Benavente. La comarca paramesa tiene unas dimensiones aproximadas de 50 km. de longitud de norte a sur por 30 km. de este a oeste, y su altitud varía de los aproximadamente 1000 metros en la zona del Páramo Alto a los 750 en la del Páramo Bajo. Durante muchos años, fue muy común encontrar textos que describían la comarca de «El Páramo leonés» como poco más que un erial antes de la llegada del agua de los pantanos, un ejemplo claro de esta afirmación son las tres novelas que conforman la trilogía «El Reino de Celama», de Luis Mateo Díez, nuestro flamante Premio Miguel de Cervantes. En palabras de otro escritor y periodista leonés nacido en Bercianos del Páramo, Afrodísio Ferrero Pérez, en referencia a la obra del Reino de Celama, dice así: «Sin duda, se trata de obras o fábulas en las que Luis Mateo recrea en el territorio de la memoria, con una geografía imaginaria, que evoca, en buena medida, las tierras sufridas del Páramo en otro tiempo» y «A través de términos idealizados, el lenguaje creativo de Luis Mateo transforma en leyenda un Páramo de ayer que contrasta con un Páramo de hoy que augura otro Celama distinto.En el capítulo XIII de la obra «El Milagro del Páramo Leonés», del mencionado escritor Afrodísio Ferrero, publicado en el año 2010, se incluye un testimonio del periodista, escritor y columnista de este periódico, Pedro Trapiello, titulado: «El Páramo es un tramo de mi memoria, y escritores e historiadores tenemos una deuda con esta tierra leonesa». El citado artículo termina con esta frase: «El Páramo es mucho asunto … agazapado». Muchos de los pueblos que conforman nuestra comarca, a menudo son incluidos o diluidos en comarcas anexas a la nuestra, nombradas como Tierras Bañezanas, Tierras de León, Órbigo..., ignorando su pertenencia a nuestra comarca. Si a todo esto sumamos ausencias como la sucedida en su calendario, y se torna como norma, iremos perdiendo la identidad que poco a poco unos cuantos «parameses de buen linaje» (parafraseando la frase de una conocida encíclica genariana) intentamos ir acrecentando y dando a conocer. Sirva esta comunicación para desear una feliz navidad y un fructífero año nuevo a todos los lectores y trabajadores de este periódico. Pd: Podrían enmendar el error regalando una lámina para el calendario en próxima publicación.