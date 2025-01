Zapatero y la Universidad de León

Creado: Actualizado:

En otra carta anterior dejé constancia de los improcedente de haber otorgado el título de doctor honoris causa al expresidente del Gobierno; su probada incompetencia ya sería argumento suficiente para descartarlo de tan alto honor. Por si fuera poco, el señor José Luis Rodríguez Zapatero lleva años mostrando su talante más afectuoso al régimen opresor venezolano; su relación personal con los dirigentes es intolerable, al igual que su silencio ante los abusos de poder con los que se castiga a la población que no comulga con el ideario totalitario.

La Unión Europea, el Reino Unido, la administración norteamericana, en definitiva, el mundo libre y democrático denuncian que los amigos de Zapatero han perdido las elecciones y pese a ello se mantienen en el poder ilegalmente y por la fuerza. Por todo ello, la Universidad de León no puede postularse en contra de la comunidad internacional otorgando galardones a quien no los merece. La gravedad de los hechos que se suceden en Venezuela y el comportamiento de ZP obligan a la Universidasd a un posicionamiento firme. Los leoneses también financiamos esta institución educativa, sentimos que en cierta medida nos representa y no deseamos que nos produzca sonrojo ni vergüenza. Por mucho paniguado que desee mostrarse servilmente agracedido porque lo hayan asentado cómodamente en cualquiera de los departamentos de la Universidad, el ciudadano alberga la esperanza de que también haya intelectuales honrados que quieran ser ejemplo entre el alumnado, preservar el prestigio de la Universidad leonesa, su buen nombre, así como su propósito académico, científico y ético; y eso pasa por retirar el doctor honoris causa a Zapatero.

Querida sociedad española:

El motivo de este escrito es la lucha de la discriminación de las personas con discapacidad en el mundo laboral; porque tenemos el mismo derecho de trabajar como cualquier ciudadano. Podemos realizar el mismo trabajo que cualquier persona, aunque sea con más demora. En espera de su pronta respuesta...

Aniversario

Quiero protestar porque en este aniversario de los 50 años de Democracia no se habla de los hijos que todavía vivimos de nuestros padres y tío fusilados por los asesinos franquistas y de los desprecios que tuvimos que soportar por los fascistas siendo niños. Espero algún artículo que lo recuerde.