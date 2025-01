Creado: Actualizado:

El fracaso es algo humano

En general se suele tener una relación con el fracaso conflictiva, cuando es algo que acompaña y configura al humano en determinados momentos de su vida, como una versión más de su realidad. La única forma de no sentir el fracaso es no aspirar o desear algo en la vida, lo cual es aún un fracaso mayor. Cuando el fracaso asoma en la juventud, momento donde las ilusiones, fantasías y proyectos cobran más fuerza, está mostrando una cara de la realidad porque la vida también va de eso, de sentir la frustración del fracaso. Cuando aprieta en la madurez, los inteligentes lo transforman en sabia experiencia. En la vejez, se suele ver con cierto distanciamiento y comicidad, lo cual muestra que algo sí se ha aprendido de la vida. Parafraseando a Aristóteles se podría decir que solo los «dioses» y las «bestias» no sienten el aguijonazo del fracaso.

Un presidente arrodillado

Pedro Sánchez ha cometido –conscientemente— dos graves errores en su legislatura. El primero es creer que la impostada y artificiosa mayoría de izquierda le sería fiel a pesar del incumplimiento constante de sus compromisos. Y el segundo es decidir que «esto merecía la pena», tras apartarse tragicómicamente unos días a reflexionar.

Ni a los grupúsculos «progres» les interesa lo más mínimo un Gobierno incapaz de ofrecerles constantes prebendas, ni al presidente le quema la silla de Moncloa. Así las cosas ocurre lo que ocurre. Que cuando uno desoye a Emiliano Zapata, Dolores Ibárruri o al «Che» Guevara — que manifestaron, no se sabe muy bien quién, que «preferían morir de pie a vivir de rodillas»— se está dispuesto a lo contrario que los anteriores, a vivir arrodillado. Así tendrá que acercarse el socialista hasta la reunión secreta a la que Carles Puigdemont le ha citado en Suiza. Disfrazado de presidente electo y erguido con su habitual pose elegante, transitará de incognito por los aeropuertos a la espera de arrodillarse ante el ex president fugado. Ni tan siquiera entonces reconocerá que el cargo que ostenta se aleja cada vez más del valiente comportamiento político de quienes antes que él no aceptaron ningún chantaje.