Móviles, redes sociales y menores

Parece que comenzamos a darnos cuenta de que menores, móviles y redes sociales es una mezcla explosiva, que preocupa tanto a las familias, profesionales y expertos.

Hace meses, el Gobierno aprobó un informe de 107 recomendaciones, ante lo que ya se considera un asunto de salud pública. Hay una evidencia de que aumentan los problemas de salud mental, y también lleva asociados riesgos de salud física, que no deben ser minimizados. En muchos casos, se trata de una adicción total, sólo que sin sustancias. Proponen los expertos que los adolescentes tengan móvil, pero sin acceso a internet. En nuestras antípodas, Australia es el primer país que prohíbe el acceso de los menores de 16 años a todas y cada una de las redes sociales. Es la ley más estricta del mundo. En España la ley antipantallas, aprobada en junio por el consejo de ministros, es muy parecida. Se eleva a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta. ¿Una medida como esta es efectiva? ¿El hecho de prohibir soluciona por arte de magia el problema?, es positivo porque ha abierto un debate, ha abierto los ojos a muchos padres al hecho de que estamos ante un problema muy serio. Cierto que con la prohibición no se va a resolver el problema, vamos a necesitar más cosas. ¿Quién tiene más responsabilidad, las empresas tecnológicas o los padres? Por supuesto, que las tecnológicas tienen su culpa. Pero también deben asumir su parte de responsabilidad los padres y también de los educadores. Es un problema que no se va a arreglar solo con la ley, va a necesitar mucha pedagogía, esfuerzo y aprendizaje. Los padres tienen que controlar lo que hacen los hijos, tomar medidas de control parental.