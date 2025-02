Una realidad, el giro anti-woke

Creado: Actualizado:

El reciente giro anti-woke que observamos en numerosos países no es un fenómeno casual. Se trata de una reacción lógica frente a los excesos de un movimiento que, aunque nació con intenciones loables, ha cruzado límites que muchas personas consideran absurdos o imposibles de sostener. La reelección, con la posterior toma de posesión, de Donald Trump en EE UU es un nuevo símbolo de esta tendencia global, que está calando en sectores cada vez más amplios de la sociedad. El término woke, inicialmente vinculado a la conciencia social y la lucha contra la discriminación, se ha transformado en un paraguas que abarca políticas de inclusión, diversidad y corrección política. Sin embargo, la aplicación de estas ideas ha llegado a extremos que, en algunos casos, generan rechazo en vez de aceptación. Por ejemplo, en Estados Unidos, grandes empresas como Meta han comenzado a desmantelar sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, argumentando que estas políticas no solo generan conflictos internos, sino que también corren el riesgo de ser discriminatorias. En España, la situación no es muy distinta. Las generaciones más jóvenes, especialmente los varones de la generación Z, están mostrando un creciente escepticismo hacia ciertos dogmas del activismo, desde el cambio climático hasta las políticas de igualdad. Este desencanto no surge de una falta de sensibilidad social, sino de una percepción de imposición ideológica y de una corrección política que, en lugar de construir puentes, fomenta la polarización.

Jesús Domingo Martínez

El espantajo de la extrema derecha

El intento de Pedro Sánchez de convertirse en una suerte de líder de referencia que encabece la resistencia a Trump en Europa produce hilaridad. Incluso si algunas de las denuncias sobre el proyecto político de Trump son legítimas, suenan demagógicas en boca de quien ha perdido toda autoridad moral y a diario hace todo lo posible por desgastar los mecanismos y contrapesos del Estado de Derecho. No puede estar sacando a relucir eternamente el espantajo de la extrema derecha, en esta ocasión como supuesto riesgo mundial; una situación extrema que necesitaría un salvador y que, con estratégica generosidad, él estaría dispuesto a liderar en la vieja y desgastada Europa.

José Morales Martín