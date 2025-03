Insolidaridad

Creado: Actualizado:

En la Asamblea General de la ONU, en octubre de 1970, se acordó por unanimidad que cada pais rico destinaría el 0,7% de su renta nacional bruta para ayuda a los países empobrecidos o en vías de desarrollo.

Cincuenta y cinco años más tarde, solo cinco paises han llegado a cumplir con ese objetivo, estando la media en el 0,3%. Eso sí, hay 57 guerras activas en el mundo, todas ellas en paises ya de por sí muy pobres, 120 millones de desplazados y el gasto en defensa y armamento alcanzó en 2024 la cifra de 2,44 billones de dólares. Un billón es un millón de millones... una locura. Solo entre EE UU y Rusia, tienen 11.000 cabezas nucleares, suficientes para destruir el planeta Tierra sesenta veces... Y cada día mueren en el mundo 9.000 niños por enfermedades y desnutrición. La ambición y la estupidez humana son infinitas.Ahora votamos a narcisistas, a megalómanos, a vendedores de humo que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Donald Trump ha eliminado las ayudas humanitarias a terceros países bajo el lema «América lo primero». Argentina votó a Milei por desesperación, ante la brutal recesión que sufría y sufre el país. Adolfo Hitler llegó al poder de la mano del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, con una Alemania arruinada y bajo el lema de «Hagamos una Alemania grande», convirtió la democracia en una dictadura y la fiesta se saldó con 60 millones de muertos.Vivimos tiempos de incertidumbre y desasosiego sin saber lo que pasará mañana, con políticos que niegan el cambio climatico ya tan evidente y que tanto daño está haciendo en muchas partes del mundo... profiriendo amenazas, cerrando fronteras y deportando personas, teniendo miedo a nuestros semejantes, cuando no habrá muros lo suficientemente altos como para pararles.Nada hay más triste que tener que emigrar, tener que dejar tu país para poder vivir; África es un continente con extraordinaria riqueza en el subsuelo y esquilmado por las grandes empresas multinacionales que obtienen enormes beneficios, pero donde el pueblo se muere de hambre...Por eso, ese 0,7% no es caridad, si no justicia. No puede ser que Europa aumente su gasto en armamento, que aguantemos las amenazas e imposiciones de un delincuente convicto como Donald Trump y que no haya dinero para ayudar a los países pobres, para que las personas reciban una educación, vacunas, medicamentos, agua, tan vital para la vida, para en definitiva, hacer una redistribución de la riqueza global y un mundo más justo y más humano.

francisco s. román