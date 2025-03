Los niños, sin columpios en Feve

Creado: Actualizado:

Soy un abuelo con tres nietos, que cada mañana asoma por una ventana y contempla el parque infantil y la zona de jardín y paseo que desde hace un año tiene precintados sus accesos en torno a la Estación de Feve de León.

Varias veces en la semana tengo la fortuna de la visita de mis nietos, y con frecuencia paseamos por la calle Bilbao, y mis nietos me comentan que cuando podrán ir a ese parque tan cercano, y que parece bien dotado. Al principio les explique que había un problema con el tema eléctrico. Hace ya varios meses que vemos al atardecer encenderse las luces de esa zona, que por el momento solo iluminan el paso de algunos gatos. Parece que la situación actual deriva de problemas en el saneamiento que debe afrontar Adif, para que el Ayuntamiento de León acepte las obras. Los trámites burocráticos supondrán que aún no se conozca fecha de apertura de la zona. Quizás no se pueda hacer de otro modo, quizás no se haya podido abrir al menos la zona del parque infantil y paseos, aunque sea de forma provisional y condicionada al buen fin de las gestiones pendientes. Pero desde luego los niños que se asoman desde la calle Bilbao o desde la avenida Álvaro López Núñez, no pueden entender el no poder acceder al parque, y necesitan la mayor implicación posible de quienes puedan poner fin a este modelo «contemplativo» de estas instalaciones.

Jesús Morala Salamanca

8-M 2025

El derecho a la igualdad es un derecho humano. Es un requisito indispensable para combatir la ignorancia, el hambre, la pobreza y las enfermedades. También para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están muy lejos de concretarse.

Este año el lema de la ONU nos lo recuerda: «Para las mujeres y niñas en TODA su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento». Además coincide con el 50 aniversario de la instauración de este día por la ONU en 1975, y con el 30 aniversario de la Declaración de Beijin.En todos los rincones del mundo, las mujeres tienen un factor común: transforman su entorno y sus familias. Luchan por sus hijos, sanan, cuidan, trabajan dentro y fuera del hogar, transmiten esperanza, amor. Muchas veces en entornos de violencia, hambre, y guerras. Esta lucha nos inspira a seguir avanzando!Ojalá llegue el día en que no tengamos que conmemorarlo… mientras tanto y pese a los numerosos logros y conquistas sociales, las desigualdades persisten y aún se reproducen a lo largo y ancho de nuestro planeta. La discriminación se cuela por todas las clases sociales y ámbitos Es injusta porque atenta a la dignidad humana. Somos diferentes biológicamente, pero iguales en derechos. Promulgar leyes es un paso, hacerlas cumplir y concienciar, otro. El auténtico cambio social, es lento. Implica modificar actitudes y pensamientos que no son innatos, se aprenden. En este punto la educación es clave, para no reproducir la desigualdad. La verdadera igualdad, es aceptar las diferencias… pero sin discriminar. Reflexionemos cada 8-M aportando cada uno nuestro granito de arena…

Silvina Calvo Lamas