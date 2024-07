Pues sí, León necesita más funcionarios, no solo estatales

Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobaba ayer la anunciada Oferta de Empleo Público de 2024, con un total de más de 40.000 plazas, de las cuales se reservará por primera vez un 10% a personas con discapacidad. Se necesitan funcionarios pese a la idea generalizada de que no es así. Esta cifra no es aleatoria, sino que ha sido elaborada a partir de la tasa de reposición que el Gobierno pretende suprimir en 2025 por instrumentos más flexibles a la hora de calcular las necesidades de trabajadores en la Administración. Solo en León, el Estado tiene un déficit de más de 450 trabajadores. No solo es vital que esos exámenes se convoquen cuanto antes, sino que las proyecciones de futuro comiencen a hacerse también en el resto de instituciones, porque médicos y profesores el Gobierno no pone.