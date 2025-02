Los sindicatos o cómo meter la gamba otra vez

Publicado por Yawar Nazir Alonso Creado: Actualizado:

Meter la gamba es un giro español que significa errar y para aclarar a cualquier malpensado no me refiero al crustáceo con el que algunos parece relacionan a los desacreditados sindicatos, más allá de los casos juzgados y sentenciados por los tribunales. Estos simpáticos animalitos han aparecido demasiadas veces junto con luces de neón y alguna sustancia ilegal y ya hay alguna sentencia que exonera de responsabilidad penal a quienes les llaman comegambas en general, sin especificar persona. La palabra «gamba» significa pierna en italiano, pero pata se dice «zampa», que casi suena peor. Por ello, creo que han metido la «gamba» en el sentido de meter la pata.

Ello viene a cuento ya que me manifesté en este medio acerca de la convocatoria por el futuro de León que en principio estaba programada para el 10 de noviembre pasado y se suspendió con la excusa de la dana. En ella hacía referencia al derecho que tiene León para constituirse en comunidad autónoma, tratandose en mi opinión, más de un problema político que legal, pero advirtiendo del exceso de optimismo que lleva a algunos a pensar que sería la solución de todos los males, la mayor parte anteriores a 1983, año de constitución de la comunidad birregional en la que estamos. Como no quiero repetirme, excepto en constatar el más absoluto descaro de quien origina la cita preguntandose por la Mesa de León, cuando la propusieron ellos en 2020 y formaron parte de la misma, he preferido que pasasen unos días de la celebrada el domingo 16 de febrero y organizada por las mismas fuerzas sociales, para confirmar que persisten en su error y añadir alguna cosa. —Si echamos un vistazo al plan estratégico encargado por la Diputación, con un coste de 161.722,94 Euros pagado a medias con la Junta y que tuvieron casi dos años en un cajón para decir que no aporta novedades, se observa que en términos monetarios la mayor parte de las inversiones que se echan en falta corresponden al Estado. Por tanto, el recorrido de la manifestación además de haber transcurrido por la Avenida de los Pitufos, conocida como Ordoño II ahora llena de cosas y colorines (en qué estaría pensando quien se le ocurrió lo de los neones) tendría que haber pasado por la calle 19 de octubre número 4, sede del PSOE. Cabe recordar que cuentan en León con dos diputados cuyos votos en un escenario de inestabilidad parlamentaria como el actual son cruciales, pero que prefieren pronunciarse a favor de privilegios para catalanes y vascos. Y es que, para algunos, hace mucho frío fuera de la política, aunque hayan salido a la calle a protestar contra ellos mismos. Tengan por seguro que si el color de las Cortes fuese otro, diría lo mismo en cuanto a parar en el Paseo de Salamanca 25, sede del PP. —Se centra la ira especialmente en la Junta pero falta mucha didáctica en cuanto al conocimiento de las competencias de cada administración, ya que la inmensa mayoría del gasto de la misma se destina a sanidad, educación y servicios sociales/dependencia. Esto no quiere decir que no se le pueda exigir más, para empezar, transparencia en cuanto al destino de los gastos no provincializados, que no todos son para Valladolid, pero se desconoce su reparto. El grueso de las inversiones que se piden no son de su competencia ni lo serían de una hipotética autonomía leonesa, no conviene errar el tiro, sino del Estado o de sus empresas públicas como Renfe, Adif, Aena o Paradores. Me refiero a la autovía León-Valladolid, la Ponferrada-Monforte, dotar al Bierzo de una infraestructura ferroviaria como se merece, Parador de San Marcos, Teatro Emperador, llegada de Feve a la estación de Matallana, soterramiento de Trobajo del Camino, Torneros, Vía de la Plata Ferroviaria, Corredor Atlántico o terminal de carga del aeropuerto, entre otras. Pero lamentablemente hace décadas que no estamos en el radar ni nosotros ni otras provincias del Oeste o de la llamada Siberia española que engloba a Teruel, Cuenca o Soria, con un desequilibrio territorial cada vez mayor al desplazarse la población y las inversiones hacia Madrid por méritos propios y al Mediterráneo por sistema electoral que favorece a minorías regionales y la tendencia mundial a dirigirse a las costas. De hecho, ningún periódico nacional ha servido de eco a la convocatoria de manifestación y ni una línea escrita al día siguiente. —Se ha desaprovechado la oportunidad de exigir a las administraciones cercanas, las cuales ciertamente no brillan por su buena gestión, especialmente la Diputación, que cuenta con dinero por castigo y no es capaz de ejecutar sus presupuestos. Recuérdese que llevamos dos legislaturas de presidente berciano, y no se ha hecho nada de relevancia en una de las comarcas con peor futuro de la provincia. Del resto, imaginen. Por eso hubiese convenido acercarse también a la calle Suero de Quiñones 6, sede de UPL, ya que cogobierna la institución provincial desde 2019 y apoya incondicionalmente al PSOE en el Ayuntamiento a cambio de unas migajas por sus ocurrencias. Hay sobradas pruebas de su preocupante incapacidad de gestión, no solo ahora, debe recordarse el gobierno municipal PSOE-UPL 2007-2011, que dejó la ciudad en un estado económico que todavía estamos sufriendo. Deberían reflexionar por qué les están adelantando otros grupos, asociaciones y hasta el alcalde de la capital que busca su lugar bajo el sol lejos de fuego amigo, en cuanto a pasos a dar por la autonomía. Quizá el no saber si son carne o pescado les pase factura. Otros partidos como BNG, PNV, Bildu, ERC, Junts o Compromís sí tienen un modelo de sociedad y no tienen un único punto de orden del día milagroso. —No hay que confiar todo a ayudas y subvenciones, véase el reciente caso de Arcelor, que no solo ha renunciado a 450mn de Euros a cargo de fondos europeos del Perte de descarbonización a cambio de que la empresa realizase inversiones en Asturias por valor de 1000mn, sino que Aditya Mittal ha anunciado el día 11 en su sede central en Luxemburgo un plan para mandar a su casa a 1000 empleados cualificados de la región centralizando funciones en Polonia e India. Cítese también en Asturias, cómo los 120mn que el Estado ha inyectado en Duro Felguera no van a servir para en el mejor de los casos, mantener una mínima parte de los puestos de trabajo. Y hay alguna empresa industrial y de ingeniería más que está en la cuerda floja en nuestro vecino infierno fiscal. A este lado de la cordillera, recuérdese al alcalde de Toreno comentando en estas páginas que no funciona ninguno de los proyectos que se hicieron con los planes Miner. O la resolución de los fondos vinculados a Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en cuya convocatoria 2023 sólo se interesaron dos empresas en la provincia, creando 7 puestos de trabajo en un albergue y un camping. Por cierto, las empresas eran de Valladolid, constatando que por mucho dinero que haya el empresariado leonés no se moja en absoluto, en una provincia que no tiene ni una sola sociedad cotizada en Bolsa. —El repetir que se nos han expoliado recursos naturales a cambio de nada ya no cala fuera de aquí, sabedores sufridos contribuyentes y consumidores de toda España de la inmensa carga económica que ha supuesto durante décadas mantener una actividad ruinosa como la minería, pedir un plan estratégico cuando tenemos cuatro y proclamas de segregación que debilitan la seguridad jurídica, no ayuda a crear un clima propicio a la inversión. —Finalmente, echo en falta el exigirnos a nosotros mismos y no estar siempre echando la culpa a otros, sin un plan B provincial, como si fuesemos un hipotética Unión de Plañideras Leonesas y en ese sentido, ahora que acaba de tomar posesión de su presidencia el republicano Trump, cabe citar al demócrata John F. Kennedy, JFK, en el mismo contexto el 20 de enero de 1961 «Ask not what your country can do for you… ask what you can do for your country», que en román paladino significa menos estar sentado pidiendo y más hacer.