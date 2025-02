También en igualdad cojea el Ayuntamiento

Creado: Actualizado:

El Consejo de Cuentas se une al largo listado de instituciones y entidades, incluida la Justicia, que sacan los colores al equipo de gobierno que dirige José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León. Y lo hace en una materia especialmente sensible como es la Igualdad. En un campo que debe convertirse en objetivo inaplazable y totalmente transversal en toda la actividad de una institución pública. Parece que se genera de nuevo una gran contradicción, entre lo dicho y los hechos, como en esa tendencia a privatizar todo tipo de contratos. El Ayuntamiento tiene una concejalía propia de Igualdad y en los mensajes propagandísticos son frecuentes las referencias al tema. Pero lo que denuncia el Consejo de Cuentas es que el Consistorio no ha enviado un Plan de Igualdad al registro nacional, y tampoco tiene «un calendario de actuaciones con plazos e indicadores de cumplimiento» de las medidas. León se sitúa entre los ayuntamientos menos eficientes en un fin que debe formar parte de todas las políticas de las administraciones y de todo tipo de asociaciones, entidades y empresas. Cuando son las instituciones las que no dan ejemplo es complicado exigir al resto de la sociedad, ya que deben tener incluso un papel ejemplarizante en esa transformación que reclama claramente la ciudadanía.