Mañueco evidencia sus ganas de trabajar

Creado: Actualizado:

La política muestra en ocasiones las terribles contradicciones en los discursos. Ayer tocó escuchar al PSOE unir su posición a la de Vox acosando a la Junta, unos pidiendo elecciones y otros criticando que siga un gobierno sin respaldos. Parece que los criterios no son los mismos en las Cortes autonómicas, en el Debate de Política General, que cuando se enjuicia el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid. Un debate, por cierto, que sí se celebra en Castilla y León mientras en el Parlamento nacional no tiene lugar desde 2022 y para este año sigue sin fecha. La postura destructiva de la oposición contrastó con las pruebas mostradas por Alfonso Fernández Mañueco sobre su disposición a seguir gobernando. Con una importante hoja de ruta con iniciativas y propuestas que difícilmente serán rechazables por nadie. Más empleo y mejores servicios públicos son los puntales de una serie de planes con asuntos destacados como el transporte gratuito metropolitano e interurbano, la habilitación de un bono de 200 euros para las extraescolares o un cheque para el comercio rural de entre 2.000 y 5.000 euros. Ahora, queda en manos de la oposición, de su deseo de forzar las ansiadas elecciones —aunque no todos siguen por ese carril— o de negociar acuerdos para activar políticas en favor de los ciudadanos.