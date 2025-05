Puesta en valor del camino en San Andrés

Creado: Actualizado:

El Camino de Santiago tiene un valor inmaterial que probablemente no se percibe en muchos lugares por los que transita. Buena parte de la riqueza generada en la provincia por el turismo viene derivada de la posición que tiene en esta ruta. Todo tipo de reconocimientos han sido acaparados por esta «calle mayor de Europa», que crece de año en año, aunque mantiene unas carencias estructurales en muchos lugares, que complican las cosas tanto a los peregrinos como a los propios vecinos de las zonas. El paso adelante que pretende dar San Andrés del Rabanedo se encamina dentro de los objetivos que son defendidos por los expertos pero que no llegan a los lugares de toma de decisiones. En las instituciones se han cometido demasiados errores por no tener en cuenta la presencia del Camino y, en concreto, las necesidades que tienen los caminantes, ciclistas e incluso caballistas para no sufrir, como ocurre en algunos puntos, riesgos ciertos para su vida. El equipo de gobierno de San Andrés promueve un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago. Será muy interesante para un municipio que resulta fundamental en la salida desde León hacia Compostela, para embellecer y dignificar una ruta de tanto valor y con tantas posibilidades futuras.