Un golpe generalizado, económico y también moral

El cierre anunciado de la planta de Azucarera en La Bañeza no sólo supone un golpe económico para los centenares de familias que, directa o indirectamente, dependen de la actividad de la fábrica. El declive afectará a la economía de toda la comarca, como reconocen empresarios, comerciantes y vecinos. Pero el golpe no es sólo económico. Un paseo por los negocios y rincones de la ciudad evidencia el golpe moral que supone para la que fue próspera comarca el cerrojazo a uno de sus emblemas industriales. Parte de su pujante historia, y símbolo de una capacidad no tan habitual de rentabilizar la transformación de los productos de su campo. Si se consuma el cierre se romperá un 'hilo invisible' que une a los bañezanos con la actividad remolachera. La ruina, advierten.