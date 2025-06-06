Un conflicto que causa el Estado que complica aún más el Gobierno

Creado: Actualizado:

El reiterado aviso de los empresarios sobre las complicaciones que genera la proliferación de bajas laborales, perjudicando seriamente la competitividad de España, sigue sin recibir una respuesta adecuada. Al menos así se desprende del análisis ofrecido por la patronal leonesa. El Gobierno anunció esta semana, a bombo y platillo, que promoverá una iniciativa para buscar soluciones. Con ideas, como la delegación en las mutuas de funciones a la hora de tramitar las altas médicas o con las llamadas bajas de reincorporación progresiva. Con figuras mixtas, algo que generaría, según los empresarios, más enredos e inseguridad jurídica. Parece que en el Ministerio de Seguridad Social no se ha escuchado el planteamiento de la patronal, que insiste en que es el sistema sanitario el que ralentiza los procesos por la saturación que sufre, y que dilata los plazos a la hora de realizar pruebas médicas. Un conflicto en el que la responsabilidad es evidente, ya que es el Estado el primer responsable de que la atención de salud llegue a todas las personas con unos tiempos que sean razonables. Y también cabe otra crítica hacia un Gobierno que insiste en su ansía de incrementar, a todos los frentes y con el máximo rigor del que es capaz, las medidas de regulación, lo que complica hasta niveles extremos la burocratización que, según todos los estudios, supone una traba para el crecimiento económico de España, al complicar y ralentizar cualquier procedimiento.

No debe olvidar nadie que las bajas son un derecho de los trabajadores para protegerse de las incidencias que sufren, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero también es cierto que hay abusos, y ahí surge de nuevo la importancia del papel institucional en las labores de de control y de búsqueda de eficacia en las inspecciones.

España es un país envejecido y la tendencia a aumentar las bajas forma parte de la lógica. Sería importante que con un diálogo social de patronal y sindicatos se alcance un marco legal eficaz y actualizado.

No debe olvidar nadie que la baja es un derecho del trabajador para protegerse de las incidencias que sufre