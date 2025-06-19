Torneros es un objetivo irrenunciable

Creado: Actualizado:

El proyecto ideado para los terrenos que ya son propiedad del Estado junto a Torneros es irrenunciable para León. Lo que está ocurriendo en los últimos años justifica más si cabe lo diseñado en su día y pone en valor el compromiso que hizo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hace dos décadas era muy importante el ferrocarril y también todo lo relacionado con la logística. Pero la evolución nacional, y especialmente las políticas europeas, ponen en el centro de los planes de futuro este sistema de transporte, sobre todo para las mercancías. Y ahí residía uno de los puntales del proyecto de Torneros. El diseño de un polo multimodal, que también debe verse como algo profético a la luz de lo que está ocurriendo estos años en León, acaparadora de centros de logística. Torneros también incluía un centro de talleres que debería permitir a la provincia retener esa capitalidad que de manera histórica tuvo en el noroeste de España. El paso del tiempo no ha devaluado lo ideado hace tantos años. Lo justifica más si cabe y lo convierte en un objetivo irrenunciable. Cabe preguntarse en que vía muerta quedaron las permanentes exigencias que tuvieron políticos como el alcalde José Antonio Diez, que centró en Torneros buena parte de su oposición municipal.