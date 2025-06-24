¿Oportunidades de más lúpulo perdidas?

Creado: Actualizado:

El seguimiento de la actualidad abre nuevas ventanas para conocer la realidad que nos rodea. El hecho de que Andalucía esté trabajando para implantar el cultivo del lúpulo merece un análisis detallado. En un régimen de libertades debe entenderse como normal que cualquier territorio tiene la posibilidad de apostar por una producción que en estos momentos está centralizada en la provincia de León. Pero también facilita un dato a tener en cuenta. El lúpulo leonés no consigue dar cobertura a la creciente demanda que se genera desde un sector cervecero que vive su edad de oro. Cabe preguntarse si se están haciendo las cosas bien. Hace décadas, la llegada del lúpulo a la comarca del Órbigo fue totalmente revolucionaria, de la mano de un emprendedor, Valeriano Campesino. Ahora debe entenderse este momento como un reto, como una nueva oportunidad para intentar ampliar las hectáreas con algún sistema que dinamice e impulse las posibilidades leonesas. El lúpulo ha tenido severos problemas en la provincia y sus productores han realizado importantes esfuerzos para reformular su trabajo. Sería un error optar por el camino del lamento y del rechazo a una hipotética competencia. La mejor fórmula para defenderse es hacer las cosas mejor cada día.