Sánchez racanea la ayuda y opta por el discurso ideológico

La visita de Pedro Sánchez a la provincia de León resultó decepcionante. Llegó por la puerta de atrás, escondido para evitar cualquier acercamiento a la gente. Y se fue sin decir nada, por lo que habrá que remitirse a sus palabras en Orense para interpretar sus planes. Con esa breve declaración en la ciudad gallega se podría entender que ha salido del letargo de sus vacaciones en el palacio de Lanzarote para aceptar con la boca pequeña su error. Tras días de llamamientos, desde todos los ámbitos, reclamando más medios contra el fuego anuncia un despliegue de 500 militares. Una medida insuficiente y que supone enmendar la plana de manera rotunda al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que le acompañó ayer en silencio tras ser el soporte durante los últimos días el argumentario oficial del Gobierno de España centrado en reiterar que había medios suficientes. Más soldados ahora, cuando ya están actuando sobre el terreno aviones llegados de otros países, en una paradoja que recuerda aquel pueblo valenciano víctima de la dana al que los primeros en llegar fueron unos bomberos franceses.

Sánchez perdió ayer una ocasión de oro para pedir disculpas por la indolencia y la inacción que ha provocado víctimas mortales, un buen número de heridos y varios millones de euros en daños materiales, a los que se suma un incalculable perjuicio al medio ambiente, en forma de devastación y de emisiones de un volumen brutal hacia la atmósfera, como producto último de tanta combustión descontrolada. Pero el presidente quería incidir en un planteamiento de corte ideológico, apelando a los problemas derivados del cambio climático. Un conflicto planetario que nadie debe negar, pero que resulta curioso en territorios como León, y especialmente en Orense, donde los incendios graves se suceden literalmente desde hace décadas. Ojalá sea acierto que quiere un Pacto de Estado y busque el diálogo como no hace en otros asuntos.