El mercado vuelve a la plaza Mayor muy perjudicado

El final de las obras de la plaza Mayor permitirá el retorno del llamado mercado tradicional a su ubicación histórica. Ha padecido casi un año de destierro forzado en el aparcamiento de San Pedro, con notables perjuicios para los vendedores. Cabe incluso la queja por la falta de sinceridad en este proceso, en el que no se hicieron realidad las promesas del Ayuntamiento de León sobre que tras la Navidad se analizaría la situación en busca de alternativas. Al final, el mercado ha pasado una larga travesía por el desierto en un lugar mucho menos atractivo, lo que ha generado un descenso en las ventas. En toda Europa existe un respeto máximo hacia ese comercio de proximidad, con incontables mercadillos en calles y plazas, hacia los que en León no siempre ofrece el trato esperable.