Un año que amenaza con ser de barbecho con parón institucional

Cuando apenas han terminado de disiparse las terribles humaredas que minaban seriamente la visibilidad, llega un curso político que arranca en clave de miopía. El diccionario de la RAE incluye la «cortedad de alcances o de miras» como segunda acepción de este problema de la vista. El cortoplacismo se ha instalado en la política como fórmula estructural en el día a día apurando más si cabe la confrontación. La herencia de los incendios forestales no va a ayudar en nada en el panorama político nacional, pero tampoco en el autonómico y en el provincial, con ese afán de cacería para adueñarse del relato e intentar cobrarse alguna cabeza en las filas ajenas.

Lo peor de todo es que septiembre ha llegado con las mismas asignaturas suspensas de siempre y con nuevas en forma de necesidad de planes reales y efectivos para paliar la catástrofe del fuego. Frente a esas necesidades que plantea León y su futuro, existen cortafuegos terribles en forma de prebendas a pagar a los territorios y a los socios que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. El año político puede ser de auténtico barbecho si, como parece presumible, el Congreso no llega a aprobar unos Presupuestos Generales que, más allá de artimañas y postureos, sólo serán útiles cuando los publique el Boletín Oficial del Estado.

El otro pilar para hacer frente a las carencias y urgencias de la provincia también presenta un problema añadido desde el punto de vista político. Ya se descuentan los meses para las próximas elecciones autonómicas y este tipo de periodos suele convertirse en una fase de progresiva desaceleración de la actividad de gestión en las instituciones. La Junta tampoco tiene Presupuestos y no parece que a estas alturas sea factible un acuerdo, con el PSOE y Vox apurando cada día un poco más esa pinza para intentar ahogar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en su camino hacia la reelección allá en marzo.

La suspensión del viaje de Sánchez de este mes por temor al ‘incendio’ exhibe ese bloqueo creciente de León.