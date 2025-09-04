En Trobajo sale de nuevo 'a la luz' el soterramiento

Creado: Actualizado:

La retirada de las pancartas reivindicando la prolongación del soterramiento del ferrocarril en la parte del municipio de San Andrés del Rabanedo ha encontrado una contundente respuesta. Pocas semanas han transcurrido con el puente de la avenida Párroco Pablo Díez, que une Paraíso-Cantinas con Trobajo, sin mensajes. Los vecinos han resucitado sus reivindicaciones con todo el vigor, a pesar de que ya acumulan años con su demanda sin encontrar la respuesta esperada de Adif (ente gestor de las infraestructuras ferroviarias). Los ciudadanos incluso muestran desde sus viviendas estas reclamaciones para que se recupere el proyecto original de supresión de vías en superficie que fue cercenado en su día limitándolo a la parte más próxima a la estación de León.