Legítimas peticiones en la montaña leonesa

Los empresarios de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa y del Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre han realizado el primer análisis de los perjuicios que ha supuesto para la Montaña Oriental leonesa la ola de incendios que ha asolado la provincia este verano, especialmente a nivel turístico, con el 100 por cien de las reservas de agosto anuladas, una tendencia que también se está produciendo este mes de septiembre, con el lógico impacto negativo en la economía local. El colectivo se ha reunido para unir fuerzas de cara a pedir ayudas a las administraciones ante este desastre económico para la comarca, y también para solicitar un necesario replanteamiento de la zona de cara a su promoción de aquí en adelante, que les permita recuperar el pulso turístico y renovar la imagen de los pueblos de cara a atraer nuevos visitantes. Por otro lado, siendo ambos territorios espacios naturales protegidos, ayuntamientos y juntas vecinales han experimentado de forma más intensa las restricciones que se aplican en la gestión de los montes, lo que deriva en una preocupación legítima por la seguridad de sus pueblos ante futuros incendios. La situación requiere sentarse con los pueblos a replantear el futuro de la montaña para que vuelva a ser un icono turístico provincial.