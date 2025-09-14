El reto de lograr una medicina a la carta

Creado: Actualizado:

El objetivo de conseguir personalizar los tratamientos médicos está cada día un poco más cerca. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y las cosas pasan literalmente de la ciencia ficción a la realidad como nadie pudo imaginar jamás. En el caso de la sanidad es conocido el reto de lograr atender a cada paciente de la mejor manera posible. Atendiendo su mal de manera exacta y minimizando todo lo que se podían denominar daños colaterales. Poco a poco, la investigación en la salud también facilita esa innovación que da pasos hacia esa curación ideada para cubrir las verdaderas necesidades de cada enfermo. En el Hospital de León se trabaja ya con herramientas novedosas, como las terapias genéticas o la ingeniería celular. Campos que abren unas posibilidades enormes en la nueva atención sanitaria. Por una parte, supone una mejora evidente para cada paciente. Pero también se genera la posibilidad de conocer la realidad de primera mano para avanzar en la investigación. En definitiva, todo pasa por aplicar una medicina que sea menos tóxica y que se diseñe a medida de cada paciente tras reforzar esa faceta innovadora. La sociedad debería reconocer de una manera más clara el trabajo callado de los sanitarios, que evoluciona continuamente para hacer las cosas mejor, con la persona como centro de su labor.