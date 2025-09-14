Precios dañinos para el gran cultivo del Órbigo

Creado: Actualizado:

Los cultivadores del lúpulo leonés han realizado un gran esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos, pero sufren de una manera especial ese gran mal endémico que castiga fuertemente a la agricultura y a la ganadería. Son muchos los productos que se pagan literalmente, con unos precios equiparables a los que recibía la anterior generación que extraía los frutos en esas mismas tierras. Algo ocurre en el equilibrio del sistema agroalimentario, probablemente incluso más allá de las fronteras nacionales, cuando un sector fundamental que da literalmente de comer a la humanidad vive una situación que lo hace muchas veces insostenible, pendiente cada año de que no se recorten los subsidios para conseguir evitar el cierre definitivo.