Quejas lógicas por el abandono del Monte San Isidro

El gran pulmón de León y de su alfoz, en la parte norte, vive un abandono como no se registraba desde hace mucho tiempo. Las 22 hectáreas del Monte San Isidro, y especialmente la parte conformada como parque, presentan una situación lamentable, como denuncian sus usuarios. Cada jornada son muchas las personas que visitan este espacio natural, precisamente por su proximidad con la capital, ya que incluso hay casas en la Ciudad del Golf que están situadas enfrente. Desde la Diputación se ha mantenido históricamente un cuidado máximo hacia este recinto, que incluso ofrece posibilidades de actividad al aire libre a los usuarios de los distintos centros ubicados en San Cayetano. Pero poco a poco se ha ido dejando en el olvido este lugar que merece un trato mucho mejor.