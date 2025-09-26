El comercio ya puede decidir los festivos que abre

Creado: Actualizado:

La nueva normativa comercial aprobada en Castilla y León marca un avance significativo en la modernización del sector, equilibrando la protección al consumidor con el estímulo a la actividad económica, especialmente en el ámbito rural. Entre las novedades más destacadas está la flexibilización de la apertura en domingos y festivos, un cambio que combina tradición con voluntariedad. Se introduce una medida novedosa: los comercios tendrán la libertad de abrir en días laborables entre tres o más festivos consecutivos, una decisión que ofrece mayor autonomía para adaptarse a las necesidades locales y a los picos de demanda. Esta reforma no solo beneficia a los comerciantes, sino que es un compromiso con la adaptación del comercio a los nuevos tiempos.