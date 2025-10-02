Diez debe aclarar su ofensa a Armunia

Creado: Actualizado:

Armunia, esa pedanía que el Ayuntamiento de León parece haber condenado al olvido con una saña que roza lo imperdonable. No es un capricho vecinal ni una queja pasajera, sino un grito fundamentado en los datos descritos en un informe jurídico que desmonta la fachada de equidad que el alcalde José Antonio Diez y su equipo pretenden sostener. ¿Cómo calificar, si no como discriminatoria y xenófoba, una gestión que relega a más de 5.000 almas a la periferia de la periferia, tratándolas como si fueran ciudadanos de segunda? El informe presentado ayer no es un panfleto improvisado, sino un patrón riguroso de desigualdad flagrante. A la pedanía se le dedica un ridículo 0,058% del presupuesto total del Ayuntamiento. En cambio, barrios como Oteruelo o Trobajo del Cerecedo, con cercanía política al alcalde, se benefician de recursos hasta 19 veces superiores. ¿Casualidad? Puede, pero esto huele a deliberado abandono, a una arbitrariedad que pisotea el principio constitucional de igualdad y la prohibición de que los poderes públicos actúen a capricho. Y una infamia mayor: esta marginación, como denuncia la junta vecinal, sería intolerable si se demuestra el fruto amargo de una visión prejuiciosa, xenófoba, que castiga la diversidad social y étnica.