Ponferrada, otro paso a la modernización

Creado: Actualizado:

Es una oportunidad única para Ponferrada. Una reciente adjudicación de 6,8 millones de euros procedentes de fondos europeos al Ayuntamiento marca un hito significativo para el desarrollo de la ciudad y el municipio. Esta inyección permitirá movilizar una inversión de 11,4 M€. Esto supone un pequeño desafío para transformar la ciudad. La noticia refuerza la confianza en una gestión municipal que ha sabido posicionar a Ponferrada en el competitivo panorama de las convocatorias de los Feder, superando a cientos de proyectos a nivel nacional. La gestión del alcalde Morala merece un reconocimiento justo. Su capacidad para articular un proyecto sólido y convencer a la Dirección General de Fondos Europeos demuestra que el trabajo discreto puede rendir frutos mucho más significativos que las promesas vacías. Al final, como pequeña ciudad, no se trata más que aprovechar los recursos disponibles para generar mejoras que los ponferradinos puedan disfrutar. Aunque los detalles aún están por desvelarse, se anticipan iniciativas que abarcan desde la mejora de la iluminación y señalización del emblemático castillo hasta la modernización de colegios, la eficiencia energética en instalaciones deportivas y proyectos como la cubierta del canal de Cornatel en la zona alta de la ciudad. ¿No es mejor todo así?