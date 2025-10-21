Conflicto de financiación también en diputaciones

Creado: Actualizado:

El encuentro de la Comisión de Diputaciones de la FEMP (Federación de Municipios y Provincias) facilitó un altavoz privilegiado a Gerardo Álvarez Courel, que aprovechó para criticar los problemas de financiación que sufren unas instituciones que son fundamentales para hacer frente a conflictos básicos, como son el reto demográfico y la calidad de vida en el medio rural. El presidente de la Diputación leonesa resaltó que atienden 208 de los 211 municipios —al no llegar a 20.000 habitantes—, así como de 1.211 pedanías y pueblos con menos de 200 vecinos. Y con un mapa de carreteras de más de 3.300 kilómetros. Todo un mundo para el que no llega suficiente dinero y que pone en evidencia el desfase que sufre la España ‘de segunda’ a todos los niveles, al no priorizarse en los repartos el criterio de la dispersión poblacional, que tanto encarece la atención de los servicios e infraestructuras.