Mejorando las estaciones a la espera de la nieve

La apuesta pública por las estaciones de esquí se justifica por su efecto dinamizador y generador de actividad en buena parte de la montaña. Con un simple paseo por sus zonas de influencia se percibe la oferta hotelera y hostelera que probablemente no existiría sin estas instalaciones para el ocio de nieve, que atrae cada año a miles de aficionados y de visitantes. Pero existe un problema clave en este asunto y es que la propia existencia de la nieve decide el éxito final de cada temporada. Por ello, y tras la celebración del 50 aniversario de San Isidro, desde la Diputación se trabaja en mejoras que incluyen una ampliación de los cañones de innivación artificial. También en Valle de Laciana-Letariegos siguen las mejoras, eso sí, mirando siempre al cielo a la espera de las precipitaciones.