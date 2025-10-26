Un BIC que no puede retrasarse más

Creado: Actualizado:

Un cuarto de siglo de trámites han sido necesarios para conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del trazado leonés del Camino Jacobeo que discurre a través de la Vía de la Plata. A diferencia del tramo salmantino, protegido desde 1931, la figura de protección para el recorrido, solicitada en 2001 tanto para la provincia de León como en la de Zamora, se ha enredado indebidamente en la lentitud burocrática que también soportan otros bienes del patrimonio que deben ser reconocidos formalmente por su valor histórico y cultural. Es un procedimiento con consecuencias, ya que se trata de un mecanismo fundamental para garantizar su conservación frente a las presiones del desarrollo y el paso del tiempo. Esperemos que se cumplan las estimaciones anunciadas este sábado por el director general de Turismo de la Junta, Ángel González, de que la declaración será aprobada en 2026 y que también se ahonde en las circunstancias que han llevado a que uno de los recursos turísticos más solventes de León sufra una caída del 10% en las pernoctaciones en los albergues tradicionales. El Camino de Santiago es vida para León y para los pueblos por los que discurre y es necesario protegerlo con todas las herramientas disponibles.