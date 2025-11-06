Éxito para frenar la dermatosis bovina

Creado: Actualizado:

Las autoridades sanitarias y los representantes de la ganadería leonesa se felicitan por el éxito obtenido con las medidas puestas en marcha para frenar la expansión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Este sábado se cumplen los primeros 15 días de esa especie de «confinamiento» que fue decretado por la Junta en toda Castilla y León para intentar bloquear los contagios. Se suspendieron todos los eventos que facilitasen la convivencia de ejemplares pertenecientes a diferentes ganaderías. Hubo perjuicios claros, como en las ferias que estaban programas en Laciana o Sajambre, pero cabe a estas alturas destacar la importancia que ha tenido la iniciativa tomada, que contó con el respaldo de los propios ganaderos, conscientes de los graves riesgos que presenta esta nueva pandemia animal.

El problema, a pesar de los cero contagios registrados aquí, sigue muy presente y cabe reclamar una máxima prudencia a la hora de empezar a reabrir las cosas. Ayer mismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó que la Unión Europea ha dado luz verde a un plan de vacunación frente a la DNC que se aplicará en parte de las provincias catalanas de Gerona y Lérida, y también en tres comarcas de Aragón, lugares donde la plaga ya está asentada.