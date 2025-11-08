El enredo legal de la basura sigue aumentando

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León tiene un grave problema legal por los errores en la tramitación de las fórmulas elegidas para hacer que los ciudadanos paguen por la recogida y reciclaje de sus basuras. Pero no es la única institución con un conflicto abierto en los tribunales. La Diputación afronta algo así como un colapso de recibos al no poder cobrar la tasa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Una demanda llevada ante el Tribunal Superior de Justicia plantea que la norma fue aprobada en su día sin disponer de las competencias para tomar esta decisión. Lo cierto es que el enredo legal genera otro tapón para que el sistema fluya y un previsible problema para las arcas de las instituciones que, de momento, podrían verse privadas de unos ingresos importantes.