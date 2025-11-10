Los pueblos, el mejor antídoto contra el fuego

Creado: Actualizado:

Solo los aprovechamientos o usos tradiciones agroforestales pueden garantizar que una ola de incendios tan devastadora como la del pasado verano se vuelva a repetir. Es la conclusión del estudio que esta semana presentará el Grupo de Investigación de Ecología Aplicada y Teledetección (Geat) de la Universidad de León y que se ha centrado en una superficie de castaños cedida por Cesefor muy próxima a Las Médulas. Los sotos de castaños maduros y adecuadamente gestionados han sufrido daños mucho menos severos que otros sotos con más carga de combustible y los expertos consideran que, aunque los tratamientos selvícolas son eficaces, están lejos de la efectividad de una intervención constante como la que puede ejercer la población rural.