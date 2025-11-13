La FP, otro imán que atrae jóvenes hacia León

Creado: Actualizado:

La puesta al día de la Formación Profesional, que durante demasiado tiempo fue el patito feo de la enseñanza, está generando escenarios y situaciones que parecían inimaginables. Durante décadas fue algo así como el refugio al que enviaban las familias a los chavales que carecían de talento o de predisposición al estudio. El objetivo era alcanzar un título universitario, como sinónimo de éxito social y económico. Pero los nuevos yacimientos de empleo han puesto en evidencia que a través de la FP también se accede con facilidad a la empleabilidad y con nóminas en ocasiones muy notables. Del éxito de esa formación se derivan nuevas situaciones, como la llegada a León de jóvenes de otros territorios, que se trasladan para formarse en títulos que se imparten aquí.