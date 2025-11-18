¿Un Estado víctima de hackers medio año?

Creado: Actualizado:

Llevamos literalmente años escuchando cada día los esfuerzos e inversiones que se ponen en marcha en España para solventar las amenazas en internet. La ciberseguridad está claro que hoy por hoy es un desafío complejo, pero también una obligación ineludible para el Estado. Y llama la atención cuando son sus propios organismos los que se ven atacados, algo quizá admisible, pero resulta sorprendente que existe un problema que se prolonga durante más de medio año sin que se articulen mecanismos para defender a los ciudadanos de los perjuicios que se generan. El caso de las citas para tramitar asuntos en el Registro Civil resulta bochornoso en un país como España, puesto que surge, aprovechándose de la labor del Ministerio de Justicia, lo que en realidad es literalmente una estafa. Parece razonable que los ciudadanos pueden tener una seguridad a la hora de tramitar sus asuntos ante el Estado sin verse obligados a pagar una especie de ‘peaje’ a los piratas que acaparan las citas. El conflicto exhibe una clara inacción puesto que es conocido y extendido a diversos territorios. Incluso el propio Ministerio informa que no tiene nada que ver con esas páginas webs que ofrecen citas a cambio de dinero. Debería ponerse cuando antes sobre el problema en origen, bloqueando y denunciando a los ‘piratas’.