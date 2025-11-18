El Aeropuerto exhibe que sí tiene carencias

Creado: Actualizado:

Nadie conoce mejor los problemas que sufre el Aeropuerto de León, que los viajeros que se han visto desplazados hacia otras instalaciones, lo que siempre genera unas complicaciones personales graves. En la provincia, la ciudadanía es bien consciente de esas deficiencias estructurales, que incluso se han visto agravadas en ocasiones por problemas técnicos que se han prolongado literalmente durante meses hasta que llegaron las reparaciones de las averías. Ahora, la polémica suscitada por la pérdida de un corazón que iba a ser trasplantado, al no poder aterrizar el avión desplazado desde Barcelona con el equipo médico, ha servido para que el Aeropuerto leonés exhiba que sí tiene carencias. Ayer mismo, fue la entidad gestora, Aena, la que admitió que el piloto del avión optó por razones de seguridad por no intentar el aterrizaje, una decisión que pone en evidencia que las instalaciones de La Virgen del Camino no cuentan con una garantías de seguridad que faciliten su utilización en unas condiciones meteorológicas adversas. Se da la razón a colectivos, partidos y entidades que han criticado públicamente durante años que desde el Gobierno no se invierte lo suficiente para aprovechar al Aeropuerto leonés de la mejora manera posible.